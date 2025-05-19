Ajax'ta Teknik Direktör Francesco Farioli ile Yollar Ayrıldı

Ajax'ta Teknik Direktör Francesco Farioli ile Yollar Ayrıldı
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Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğu kaybeden Ajax, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Kulüp, Farioli'ye teşekkür ettiklerini duyurdu.

HOLLANDA ekiplerinden Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli ile yollar ayrıldı.

Hollanda Eredivisie'de son 5 haftaya PSV Eindhoven'in uzak ora önünde giren ancak 4 maçta kaybettiği 10 puan sonrasında şampiyonluğu, 1 puanla rakibine kaptıran Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, takımdan ayrıldı.

Ajax'ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Francesco Farioli, dikkatli bir değerlendirmenin ardından Ajax'tan ayrılmaya karar verdi. Teknik direktör, bu durumu yönetim kuruluna bildirdi. Her şey için teşekkürler Francesco" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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