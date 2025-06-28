Ajax, 7 oyuncusunu takımdan yolluyor

Hollanda Ligi'nde Francesco Farioli yönetiminde geçen sezonun son haftalarına önde giren Ajax, üzücü bir sonla son haftada şampiyonluğu kaçırmıştı.

HEITINGA 7 İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Farioli'nin görevine son veren ve yerine John Heitinga'yı getiren Ajax'ta 7 isimle yollar ayrılacak. De Telegraaf'ın haberine göre; Ajax, yıldız futbolcularından Borna Sosa, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Jay Gorter, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen ve Branco van den Boomen'e yeni sezonda olmayacaklarını dile getirdi. Haberde, Sportif Direktör Alex Kroes'in oyunculara ayrılık kararını WhatsApp üzerinden ilettiği ifade edildi.

TADİC'İN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılan ve ismi eski takımı Ajax ile anılan Dusan Tadic'in durumu belirsizliğini koruyar. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Tadic'in Yunan ekibi Olympiakos'a imza atma olasılığının Ajax'a göre daha fazla olduğu dile getirildi.