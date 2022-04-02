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Ahmet Uyar, bronz madalyanın sahibi oldu

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
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Ahmet Uyar, bronz madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 63 kilogramda üçüncülük maçına çıkan milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen stilde bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 63 kilogramda üçüncülük maçına çıkan milli sporcu Ahmet Uyar, grekoromen stilde bronz madalyanın sahibi oldu.

İki yıl önce 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ahmet Uyar, bu kez büyüklerde kürsüye çıkmak için Ermenistan'dan Hrachya Poghosyan ile karşılaştı. Milli sporcu, baştan sona üstün getirdiği karşılaşmayı 6-5 kazanıp Avrupa üçüncüsü oldu.


Ahmet Uyar, bronz madalyanın sahibi oldu

Ahmet Uyar, bronz madalyanın sahibi oldu

Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Milli Sporcu, Ahmet Uyar, Güreş, Spor, Haberler

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