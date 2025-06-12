Ahmet Turgut, Gençlerbirliği Başkanlığı için Aday Oldu

Gençlerbirliği Kulübünde 14 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını açıklayan Ahmet Turgut, "Hedefimiz net, kulübümüzü fabrika ayarlarına döndürmek istiyoruz." dedi.

Turgut, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Toplantıya, Turgut'a desteğini açıklayan bir önceki kongrenin başkan adayı Serkan Aydın da katıldı.

Gençlerbirliği'nin köklü bir çınar olduğunu ve bu sorumlulukla göreve talip olduğunu belirten Turgut, "Son yıllarda yaşanan finansal sorunlar ve yönetimsel zafiyetler kulübümüzü hak ettiği yerden uzaklaştırmıştır. İlhan Cavcav'ın mirasını tüketen bir kulüp haline gelmemiz, hepimiz adına üzüntü verici bir durumdur. Önceliğimiz, geçmişten gelen mali borçları ve sorunları çözerek kulübümüzü tekrar düzlüğe çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Adaylık sürecinin uzun bir süredir devam eden bir planın parçası olduğunu belirten Turgut, "Biz aslında Ankaralı iş adamlarıyla birlikte, eski başkanımız Niyazi Akdaş'a gidip, 'Başkanım, biz Gençlerbirliği'ni bu sıkıntılardan kurtaralım. Gelin siz başkan olun, biz birlikte yürüyelim, Gençlerbirliği'ni eski günlerine kavuşturalım.' dedik. Başkanımız teşekkür edip, 'Ben çok yoruldum, sizleri destekliyorum, yanınızdayım.' dedi. Yani biz uzun bir süredir aslında bu olayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"300 milyon liralık bir bütçeyle yola çıkıyoruz"

Ahmet Turgut, Gençlerbirliği'ni sadece sportif başarılarla değil, ekonomik bağımsızlıkla da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Bunun için güçlü bir finansal plan hazırladıklarını anlatan Turgut, "Biz yeni yönetim olarak 300 milyon lira civarında bir bütçeyle yola çıkıyoruz. Bu bütçeye Süper Lig gelirleri, sponsorluklar, kamu kurum ve kuruluşların katkıları dahil değildir. Bunları dahil ettiğimizde 1,2 milyar liralık bir bütçeyle Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de ve kısa sürede Avrupa arenasında başarılı olabilecek bir kulüp haline getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği'nin paralı başkanlara, paralı başkan adaylarına ihtiyacı olmamasını istiyoruz. Kulübün kendi kendini çevirebilmesi, 20-30 yıldır kulübü destekleyen bir taraftarın bile başkan olabilmesi lazım. Kulüp kendi kendini çevirsin, sürekli paralı bir başkan aramak zorunda kalmasın. En büyük temel hedefimiz bu. Bu yolda hiçbir kişisel menfaatin değil, sadece Gençlerbirliği'nin menfaatinin konuşulduğu bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğiz."

Eski başkan adayından destek

Toplantıda Ahmet Turgut'a desteğini açıklayan bir önceki kongrenin başkan adayı Serkan Aydın ise Gençlerbirliği'nin yeniden yapılanmasının önemine dikkati çekti.

İlhan Cavcav'ın kulübe bıraktığı mirasın önemini vurgulayan Aydın, "Yanlış yönetim stratejileri, bugün kulübü borç yükü altında ezilip paralı başkan arar hale getirdi. Bu durum içler acısıdır. Başkan adaylarının burada parasıyla değil, futbol aklıyla oturmasını temenni ediyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. Ben Ahmet kardeşime yola çıkarken her koşulda destek vereceğimi, futbolla ilgili tüm tecrübelerimi kendisine aktaracağımı ilettim. Yanında olacağım, destek olacağım." diye konuştu.