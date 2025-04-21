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Ahmet Tığlı, Bilecik'teki ATV Şampiyonası'nda 2'incilik Elde Etti

Ahmet Tığlı, Bilecik'teki ATV Şampiyonası'nda 2'incilik Elde Etti
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2025 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayağında Eskişehir ATV Kulübü sporcusu Ahmet Tığlı, 650 CC sınıfındaki ATV yarışı kategorisinde 2'incilik başarısı gösterdi.

Bilecik'te 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda Eskişehir ATV Kulübü sporcusu Ahmet Tığlı, ATV yarışı kategorisinde 2'incilik başarısı elde etti.

2025 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayağı, Bilecik'te bulunan endrobil 365 ekstrem parkurda gerçekleşti. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen yarışa Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Sakarya olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinden 200 sporcu katıldı. Düzenlenen yarışlar kapsamında 650 CC sınıfı ATV yarışında Eskişehir ATV Kulübü sporcusu Ahmet Tığlı, 2'incilik kazanarak Eskişehir'e kupa ile döndü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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