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Ahmet Polat Türkiye Futbol Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Seçildi

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Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Elazığ Şube Başkanlığına eski futbol hakemi Ahmet Polat seçildi. Polat, Celalettin Lütfi Bektaş'ın yerine başkanlık görevini üstlenecek.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanlığına eski futbol hakemi Ahmet Polat seçildi.

Genel Merkezi İstanbul'da olan ve Elazığ'da da 3 yıldır faaliyet gösteren TÜRFAD mevcut şube başkanı Celalettin Lütfi Bektaş'ın özel işleri nedeniyle seçimlere girmediği seçimlere tek liste ile gidilerek Bektaş'ın yerine Polat, TÜRFAD'ın yeni Başkanı seçildi. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği toplantı salonunda gerçekleşen 3. Olağan Kongreye tek liste ile gidildi ve TÜRFAD'ın yeni Dernek Başkanı Ahmet Polat seçildi. Dernek Başkanı Polat'ın listesi şu şekilde oluştu:

"Başkan Ahmet Polat, üyeler Vedat Gür, Arif Seval, Celalettin Lütfi Bektaş ve Serkan Gürtürk. Yedek üyeler Ali Rıza Tan, Serdar Alpan, Fatih Yalçınkaya, Gökhan Ardıç ve Fatih Koparır. Denetleme kurulu asil başkan Savaş Orhan, üyeler; Zülfü Kaya ve Muhammed Öztürk, yedekler ise Serdar Atmaca, Cengiz Özdemir ve Şefik Dinç." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Polat Türkiye Futbol Elazığ Spor Güncel Haberler

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