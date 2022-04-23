Ahmet Nur Çebi'den büyük sürpriz! Demirören'i yönetimine alıyor

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ahmet Nur Çebi'den sürpriz bir hamle geldi. Sözcü'nün haberine göre; yönetim kurulunda önemli değişiklikler yapması beklenen Beşiktaş Başkanı, Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören'i ekibine katacak.

İLK KEZ ADIM ATACAK

1 Mart 2022'de Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada eski Başkan Yıldırım Demirören'in 92 milyon TL'lik alacağının bağış yapıldığı belirtilmişti. Çebi de bu konuda Demirören Ailesi'ne Beşiktaş'a verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etmişti. Tayfun Demirören de ilk kez kulübe adım atmış olacak. Yıldırım Demirören, 2004-12 yılları arasında Beşiktaş'ta başkanlık yapmıştı.

FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN KİMDİR?

Mikare kurucusu F. Tayfun Demirören, Türkiye'nin önde gelen genç iş adamlarından. Aile işletmesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Tayfun Demirören, holdingde hisse sahibi. Reyhan Demirören'le evliliğinden 2 kız ve 1 erkek olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.

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