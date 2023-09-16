Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın kötülüğüne yönelik hiçbir icraatın içerisinde olmam"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu ekonomik şartlara rağmen kulübün yararına olacak şekilde hareket edildiğini söyleyerek, " Beşiktaş'ın kötülüğüne yönelik hiçbir icraatın içeresinde olmam" dedi. Futbol A Takımı'nın ligdeki en iyi kadroya sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Çebi, "Biz bu sene şampiyon olacağız" dedi.

Beşiktaş'ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Zor şartlarda ekonomik düzenlemeler eşliğinde Beşiktaş'ın yararına en uygun yönetimi sergilemeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Çebi, "Mali açıdan rakamlardan bahsetmek gerekir ise çok da parlak bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Tüm bunlara rağmen rakiplerimizden en azından mali istikrar açısından daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Geldiğimiz dönemde zor şartlarda şampiyonluk elde ettik, başarılı olduk. Ama maalesef bir pandemi sürecinden geçtik ve bu olay da tüm kulüplere olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Yayın haklarımız başta olmak üzere birçok gelir kaynağımız elde olmayan durumlar sebebiyle eksiye düştü. Kulübün kasasına girmesi gereken büyük miktarda gelirimizi elde edemedik" diye konuştu.

"Beşiktaş'ın kötülüğüne yönelik hiçbir icraatın içerisinde olmam"

Ülke ve dünya genelindeki ekonomik şartların kulüp yönetimine fazlasıyla etki ettiğini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "2019 yılında 440 milyon Euro olan borcumuz o günden itibaren oluşan kur farkına şahit olduk. Borcun kur farkı oranına göre ilerlemesi bugün yaklaşık 12 milyar Euro gibi bir borcumuzun olması gerekirdi. Bu rakamın 6 milyar Euro civarında olması da bu zorlu süreçte aslında başarılı bir yönetimin getirisi olarak karşımıza çıkıyor. Kulübümüze getiri sağlayacak her hamleyi özenle istişare edip uygulamaya çalışıyoruz. Forma satışlarının her geçen dönem artarak seyrettiğini söyleyebilirim. Taraftarımıza da verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Mülklerimizden gelen kira değerlerimiz ile ilgili düzenlemeler ile yıllık 40 milyon TL gibi bir iyileştirme yaptık ve kasaya giren para oranımızı bu alanda arttırdık. Ben bu camianın başkanıyım. Beşiktaş'ın kötülüğüne yönelik hiçbir icraatın içeresinde olmam" şeklinde konuştu.

"Biz bu sene şampiyon olacağız"

Kadro yapısı bakımından ligin en iyi takımı olduklarını vurgulayan Bakan Çebi, "Futbol da son 2 ay boyunca gelişen transfer gündemi oldukça yoğundu. Rakiplerimizin kadrolarına kattığı oyuncular sebebiyle kamuoyunda oldukça eleştirildim. Hatta sosyal medyada hakarete varan eleştirilere maruz kaldım. Ama ben, kulübümün geleceği açısından akıllıca hareket etmek durumundayım. Biz geçtiğimiz sezon elimizde Weghorst gibi bir yıldız varken takıma Vincent Aboubakar'ı kazandırdık. Sözleşmesinin bitimine 4 ay kalan Weghorst'tan kulüp kasasına 2 milyon 800 bin Euro kazandırdık. Bu durum bence uzun bir süre başarılamayacak bir transfer hamlesidir. Devre arasında Amir gibi sağlam bir orta saha oyuncusunu takımımıza kazandırdık. Kayserispor'da yıldızlaşan Onur Bulut'u kadromuza kattık. Elimizde çok değerli ve birçok kulübün gözleri üzerinde olan oyuncularımız var. Beşiktaş'ın futbolcusu önce sahada takımına başarı getirecek performansı sergileyecek. Buradan herkese sesleniyorum. Tüm Beşiktaşlılar, alsın eline kağıt kalem şu kadroyu bir yazsın. Ligin en iyi oyuncu grubuna sahip takım biziz. Takımınıza güvenin arkadaşlar. Biz bu sene şampiyon olacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

Stat sponsorluğunda sona yaklaşıldığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Stadyum isim sponsorluğu hakkında yaptığımız görüşmeler olumlu yönde ilerlemekte. Yaklaşık 1 hafta içerisinde kulübümüze yakışır firmalar ile yaptığımız anlaşmamızı sizlerle paylaşacağım. Kulübümüze en yakışır şekilde anlaşmamızı kısa sürede neticelendireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Aile içerisinde görüş ayrılıkları olabilir"

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Serhan Çetinsaya ile transfer sürecinde yaşanılanlara değinen Ahmet Nur Çebi, "Talisca ve Ramos konusunu medyaya tüm içtenliğim ile aktardım. Talisca konusunda kulübü ile görüştük, olumsuz yanıt aldık ve dosya bizim için kapandı. Ramos konusunda da yine Beşiktaş'a çok fazla yararı olan bir yönetici kardeşimizin kendinden de ödün vererek sarf ettiği uğraş sonrası belli bir aşamaya geldik. Fakat maddi konuda yine kulübümüzün çıkarlarını ön planda tutarak süreci şahsi fikrim ile sonlandırdık. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden yönetici kardeşim ile bir kırgınlığımız yok. Beşiktaş yararına çok fazla projenin altında imzası var. Kendi sorumluluğunda olan olumlu icraatlarını sonlandırana kadar yetkinin onda olması gerektiğini söyledim. Bizim yaşadığımız sadece aile içinde farklı düşüncelerden kaynaklı görüş ayrılığıdır" diye konuştu.

"Sandığı koyar gereken değerlendirmeyi yaparız"

Kulübü yönetmeye aday olan her Beşiktaşlıya destek olacağının altını çizen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın başkan adaylarını fazla olması yararlı bir şeydir. Bunu son seçimde de dile getirdim. Ben bu düşünceye sahip herkese bu yolda destek vereceğime ve asla kötü ilişkilerde olmayacağıma söz veriyorum. Kulübün yararları doğrultusunda gerekirse seçime de gideriz. Sandığı koyar gereken değerlendirmeyi yaparız. Bundan hiçbir zaman kaçmayacağımı da sizlere bildirmek isterim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL