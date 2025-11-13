Haberler

Ahmet Mete Boylu, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Ahmet Mete Boylu, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altın Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzme branşında 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

RİYAD'da 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, katıldığı 6 yarışta 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak İslam Oyunları rekoruna imza attı.

İslami Dayanışma Oyunları 8-12 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti. Yüzme branşında 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden Denizlili Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu kazandığı başarılarla şampiyonaya damga vurdu.

AHMET METE'DEN MADALYA YAĞMURU

Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest yarışında sergilediği performansla altın madalya kazanırken, 1.48,65'lik derecesiyle de İslam Oyunları Rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında da altın madalya elde ederek toplam dört kez zirveye çıktı. Ayrıca 400 metre serbestte bronz madalya, 100 metre serbestte ise dördüncülükle yarışları tamamladı.

2025'E DAMGA VURDU

Son dönemin yıldız sporcuları arasında yer alan genç sporcu Ahmet Mete Boylu, 2025 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda kürsüde yer almayı başardı. 2025 yılında Güney Kıbrıs'ta Multi Nations Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç yüzücü, Slovakya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı. İstanbul'da yapılan Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı sporcu son olarak Riyad'ta yapılan İslami Oyunlar Şampiyonasında formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

MİLLİ YÜZÜCÜYE TEBRİK

İslami Dayanışma Oyunları'nda gösterdiği başarılı performans sonrası Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan genç sporcuyu ve Antrenörü Musa Özcan'ı kutladı. Hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.