Haberler

Ahmet Mete Boylu, İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altın, 1 Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, Riyad'ta düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda katıldığı 6 yarışta 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Serbest yüzme branşında rekor kıran sporcu, Denizli'yi gururlandırdı.

Riyad'ta 08-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, katıldığı 6 yarışta 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak İslam Oyunları rekoruna da imza attı.

İslami Dayanışma Oyunları 08-12 Kasım 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleşti. Yüzme branşında 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde eden Denizlili Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu kazandığı başarılarla şampiyonaya damga vurdu.

Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest yarışında sergilediği performansla altın madalya kazanırken, 1dakika 48 saniye 65 saliselik derecesiyle de İslam Oyunları Rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım arkadaşlarıyla birlikte 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında da altın madalya elde ederek toplam dört kez zirveye çıktı. Ayrıca 400 metre serbestte bronz madalya, 100 metre serbestte ise dördüncülükle yarışları tamamladı.

Son dönemin yıldız sporcuları arasında yer alan genç sporcu Ahmet Mete Boylu, 2025 yılında katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda kürsüde yer almayı başardı. 2025 yılında Güney Kıbrıs'ta Multi Nations Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç yüzücü, Slovakya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı. İstanbul'da yapılan Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı sporcu son olarak Riyad'ta yapılan İslami Oyunlar Şampiyonasında formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda gösterdiği başarılı performans sonrası Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan genç sporcuyu ve Antrenörü Musa Özcan'ı kutladı. Hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, genç sporcuya başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.