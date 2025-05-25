Ahmet Melih Saraç Cirit Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu

Ahmet Melih Saraç Cirit Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu
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Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Birinciliği'nde cirit atmada şampiyonluk elde etti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraç'ı ve ailesini tebrik etti.

Eskişehirli Ahmet Melih Saraç, cirit atmada Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas'ta 24-25 Mayıs 2025'te düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği'nde cirit atmada şampiyon oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıdan dolayı Saraç'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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