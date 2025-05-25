Ahmet Melih Saraç Cirit Atmada Türkiye Şampiyonu Oldu

Eskişehirli Ahmet Melih Saraç, cirit atmada Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas'ta 24-25 Mayıs 2025'te düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği'nde cirit atmada şampiyon oldu. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıdan dolayı Saraç'ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR