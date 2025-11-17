Ahmet Köseoğlu Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu

DÜZCE(İHA) – Türkiye 3 bant bilardo şampiyonasında Düzceli sporcu Ahmet Köseoğlu birinci oldu.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 3. Etap Erkekler B2 kategorisi, ülke genelinden çok sayıda başarılı sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda sporcular şampiyonluk için ter dökerken, Düzce adına gurur veren bir başarı elde edildi. Düzce Zirve 81 Spor Kulübü sporcusu Ahmet Köseoğlu, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Zorlu etapta rakiplerini tek tek geride bırakan Köseoğlu, gösterdiği kararlılık ve etkili oyunuyla Türkiye Şampiyonu unvanına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Sporcuların başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Düzce, bilardo branşında Türkiye'de dikkat çekmeye devam ediyor. - DÜZCE