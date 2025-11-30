Haberler

Ahmet Kireççi İle Türk Güreşine Vefa

Ahmet Kireççi İle Türk Güreşine Vefa
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ünlü güreşçi Ahmet Kireççi'yi Mersin'de anarak geçmişe sahip çıkma bilincini vurguluyor. Tören, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde oluşturulan TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu, 'Geçmişine değer vermeyenler, geleceğine yön veremezler' felsefesiyle başladığı çalışmaların ikinci etabının startını verdi. Bu kapsamda 3 Aralık Çarşamba günü Mersin'de merhum güreşçi Ahmet Kireççi anılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 24 Temmuz'da Olimpiyatevi'nde gerçekleştirdiği ilk töreninin ardından, unutulmaz şampiyonları memleketlerinde anmak için harekete geçti. Memleketlerinde anılacak ilk isim olarak da Berlin 1936 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen güreş dalında bronz, Londra 1948 Olimpiyat Oyunları'nda ise altın madalya kazanan merhum Ahmet Kireççi olacak.

Türk güreşinde ismini altın harflerle yazdıran Merhum Ahmet Kireççi, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte organize edilecek törenle anılacak. Merhum Ahmet Kireççi için yapılacak tören 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Törene TMOK Başkanı Ahmet Gülüm de katılacak.

Anma töreniyle ilgili bilgi veren TMOK Anma ve Onurlandırma Komisyonu Başkanı Necdet Ayaz, Olimpiyatevi'nde yılda bir yapılacak toplu törenlerin dışında ebediyete intikal eden bazı şampiyonların memleketlerinde anılacağını belirtti.

Düzenlenecek olan törende, merhum Ahmet Kireççi'nin sporcu kimliği görsellerle tanıtıldıktan sonra Ahmet Kireççi'nin torunu Murat Mersinli'ye plaket verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
