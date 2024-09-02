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Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarı finale yükseldi

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'u mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi.
Roland Garros'da oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde çeyrek final mücadeleleri yapıldı.
Ahmet Kaplan, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Lapthorne'la karşılaştı.
İlk seti 6-4 alarak 1-0 öne geçen milli sporcu, ikinci seti 6-3 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Final setinde rakibine 6-3 üstünlük kuran Ahmet Kaplan, tarihi bir başarı elde ederek adını yarı finale yazdırdı.
Ahmet Kaplan, yarı finalde yarın 2 numaralı seribaşı paralimpik oyunları şampiyonu ünvanlı Hollandalı sporcu Niels Vink'le karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Ahmet Kaplan Güncel Tenis Paris Spor

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