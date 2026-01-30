Haberler

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti

Tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi ancak Hollandalı Sam Schroder'e kaybederek turnuvayı tamamladı. Türkiye Tenis Federasyonu, Ahmet'in başarıları ve mücadelesi için teşekkür etti.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda "quad" tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollandalı Sam Schroder'e 2-0 yenildi.

Dünya 4 numarası Ahmet, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında 2 numaralı seribaşı Schroder'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Milli para tenisçi, böylece Avustralya Açık'ı üst üste ikinci kez yarı finalist olarak tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmet turnuva boyunca kortta gösterdiği azim, mücadele gücü ve istikrarlı performansıyla Türk tenisinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Ahmet. İnanıyoruz ki daha nice başarılara birlikte tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
