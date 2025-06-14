Ahmet Kambur: Aile İçi Judo Sevgisinin Yayılmasına Öncülük Eden İsim

Eskişehir'de yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Kambur, 4 çocuğu ve 8 torununu judoyla tanıştırarak ailesine spor sevgisi kazandırdı.

Eskişehir Judo İl Temsilcisi ve Judo Spor Kulübü Başkanı olan Kambur, Kore Gazisi babasının askerlik döneminde tanıştığı judoya genç yaşlarda ilgi duymaya başladı.

Katıldığı kurslarla bu sporun inceliklerini öğrenen Kambur, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarılar elde etti. Ancak dönemin koşulları nedeniyle yaklaşık 7 yıllık sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünde 50 yıl önce judo antrenörlüğüne adım atan Kambur, çok sayıda genci judoyla tanıştırarak Türkiye'yi temsil eden sporcular yetiştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki görevinden 15 yıl önce emekli olan Kambur, 2006'da kurduğu Eskişehir Judo Spor Kulübünde antrenörlük yapmayı sürdürüyor.

Eşiyle birlikte 2 oğlu ve 2 kızını küçük yaşlardan itibaren judoya yönlendiren Kambur, çocuklarının eşlerini ve torunlarını da bu spora kazandırdı. Bugün 4 çocuğu, onların eşleri ve 4 ila 20 yaş arasındaki 8 torunu, judoyla iç içe bir yaşam sürüyor.

"Torunlar yapınca daha çok mutlu oluyoruz"

Ahmet Kambur, AA muhabirine, judoyla hayatının değiştiğini belirterek, bu sporun kazanımlarını çocuklarına aktarmak için onlara öncülük ettiğini söyledi.

Çocuklarının uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinden torunlarının etkilendiğini kaydeden Kambur, şöyle konuştu:

"Eşim de bir ara kahverengi kuşağa kadar spor yaptı. O da çocukların beslenmesine kadar her şeyi takip etti. Gelinlerim de judoyla ilgileniyor. Kendileri yapınca çocuklara da yansıyor. Torunlar da yapınca bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah bundan sonra onlar devam eder. Yanıma geliyorlar, 'Dede ben bunu nasıl yapıyorum' diye soruyorlar."

Kambur, baba ile antrenör olma arasında farklılıklar bulunduğuna değinerek, tatemiye çıktığında oğlunu, kızını ya da torununu sporcu olarak gördüğünü kaydetti.

Ahmet Kambur, torunlarını olimpiyat müsabakalarında Türkiye'yi temsil ederken görmeyi hayal ettiğinin altını çizdi.

Oğulları, gelinleri ve torunları judoyla ilgileniyor

Kambur'un Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde judo antrenörü olan ve Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi görevini yürüten oğlu Kürşad Kambur ise babasının yolundan giderek yurt içi ve yurt dışında birçok madalya kazandığını belirtti.

Judodaki sporculuk kariyerinin ardından babası gibi sporcular yetiştirmeye başladığını dile getiren 47 yaşındaki Kambur, "Aynı zamanda milli takım antrenörü olarak da görev yaptım. Babamın teknik direktörlük döneminde, başantrenör olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Onunla milli takımda görev yapmayı Allah bize nasip etti." dedi.

Kürşad Kambur, küçük yaşlarda başladığı sporu eşinin de 2 çocuklarına örnek olmak için yaptığına değinerek, tüm ailenin judoyla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Babasının antrenör olarak disiplinli ve prensip sahibi olduğunu vurgulayan Kambur, "Babam çalışması zor bir insandır. Tecrübeli bir kişiyle hem baba olarak hem antrenör olarak onunla beraber yaşıyorsunuz. Bazen gelir bir arkadaş, dost ve baba olur. Bu anlamda biz çok şanslı evlatlarız, böyle babamız olduğu için." diye konuştu.

Kambur'un Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde judo antrenörü olan 35 yaşındaki diğer oğlu İsmail Serhat Kambur ise judo sevgisinin babadan bir miras olduğuna dikkati çekerek, olimpiyatlar dışında yurt dışında milli sporcu olarak yer aldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Babasının kendisine hissettirdiği duyguların farklı olduğuna değinen Kambur, "Gerçekten kendisi bir arkadaş gibi. Birçok konuyu beraber çözmeye çalışıyoruz. Benim en büyük destekçim. Başımızda sağ oldukça biz de onun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kambur'un judoda siyah kuşak sahibi olan 44 yaşındaki gelini Semra Kambur ise sporu seven bir ailenin üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, eşi ve kayınbabasının judoda yaptıklarıyla kendilerine örnek olduğunu vurguladı.

Kambur'un Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki torunu Yiğit Kambur ise judoyla iç içe büyüdüğüne dikkati çekerek, dedesinin yolunda ilerlemek istediğini vurguladı.