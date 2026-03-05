ABB FOMGET'te başkanlığa Ahmet Güven seçildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) Kulübünde başkanlığa Ahmet Güven seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yalçın Demirkol'dan boşalan ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanlığı'na yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda Ahmet Güven'in seçildiği belirtildi.

1986 yılı Kırşehir doğumlu olan Ahmet Güven'in aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Güven, kadın futbolunun gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini aktararak, "Geçmişte lisanslı olarak Süper Amatör Lig'de futbol oynadım. Şehrimizde kadın futbolunu mahallelere kadar yayarak gelişimini sağlamak, altyapıya daha fazla önem vererek Türk futboluna ve milli takımımıza yeni sporcular kazandırmak için çalışmalar yapacağız. Katkı ve desteklerinden dolayı tüm camiamızı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.