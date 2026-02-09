Haberler

Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta başantrenörlük yapacak

Erzurumlu antrenör Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlıkta başantrenörlük yapacak
Güncelleme:
Erzurumlu antrenör Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için milli takım başantrenörlüğüne getirildi. Dursunoğlu, kampın 13 Şubat'ta başlayacağını ve Dünya Kupası'na katılacaklarını belirtti.

Erzurumlu antrenör Ahmet Dursunoğlu, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlık için milli takım başantrenörlüğüne getirildi.

Dursunoğlu, AA muhabirine, Gençlik Olimpiyat Oyunları için milli takım başantrenörlüğüne getirilmekten onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli takım kampının 13 Şubat'ta Kastamonu'da Dünya Kupası ve Gençlik Olimpiyatları Oyunları eleme müsabakalarıyla başlayacağını ifade eden Dursunoğlu, şöyle konuştu:

"20 gün sürecek kampın ardından milli takım, 8-15 Mart tarihlerinde Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Dünya Kupası'nda vize alan sporcular 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Senegal'in Dakar kentinde gerçekleştirilecek Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'yi temsil edecek. Gençlik Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar planlı şekilde sürüyor."

