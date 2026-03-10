Haberler

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz'den istifa kararı

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz'den istifa kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Ahmet Cingöz, Mardin 1969 Spor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Cingöz'ün emeklerine teşekkür etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Ahmet Cingöz, Mardin 1969 Spor ile yollarını ayırdı.

Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ahmet Cingöz, kulübümüzle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevinden ayrılma kararı almıştır. Sezon başından bu yana içinde bulunduğumuz zorlu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen hocamız; karakteri, duruşu ve kulübümüze olan bağlılığıyla her zaman örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Bu süreç boyunca yalnızca teknik adam kimliğiyle değil, aynı zamanda kulübümüzün bir parçası olarak birçok konuda fedakarlık göstermiş, tüm zorluklara rağmen takımımızın başarısı için özveriyle çalışmıştır. Görev yaptığı süre boyunca verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüze kattığı değerler camiamız tarafından her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze verdiği kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok