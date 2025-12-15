"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Çakar Açıklaması

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, yasal bahis sitelerine üyeliği olduğunu, yasa dışı bahis oynamadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta savcılıkça ifadesi alınan Çakar, "misli.com" sitesine üyeliği olduğunu belirtti.

Bunun haricinde tam tarihini hatırlayamamakla birlikte "bilyoner.com" ya da diğer yasal bahis sitelerinde de üyeliğinin bulunabileceğini aktaran Çakar, bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığı için bahis sitelerinin hatırlayamadığını kaydetti.

MASAK raporlarından "misli.com"da oyun oynadığının anlaşılacağını ifade eden Çakar, "Yasa dışı bahis hesabım yoktur. Hayatım boyunca da hiç yasa dışı bahis oynamadım. Oynayacak olsam yasal bahis sitelerine üyeliğim olmazdı." beyanında bulundu.

"William Hill Online" ve "EuroBet" isimli bahis sitelerine kredi kartından gerçekleşen para transferleri sorulması üzerine Çakar, "Bahse konu para transferlerini hatırlamıyorum. Ben göndermedim. MASAK raporunda da hangi banka kartıyla ne kadar gönderdiğim belirtilmemiştir. Aradan 21 yıl gibi uzun bir süre geçmesi sebebiyle para transferlerini hatırlamıyorum." dedi.

"Şikeye karşı bir insanım"

Bahis yaptığı maçlara ilişkin daha önceden duyum veya bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Çakar, şunları söyledi:

"Kesinlikle şikeye karşı bir insanım. Nitekim televizyonlarda geçmiş dönemlerde yani 1993 yılında bana gelen şike teklifini hep anlattım. Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır. Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım. Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım. Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır. Şike veya maça bahis yapıldığına ilişkin doğruca bilgim yoktur. Sadece bazı maçlardan tabiri caizse işkillenince yorum olarak bazı şeylerin anormal olduğunu spor programlarında bahsettim. Ancak bunlara ilişkin doğruca gözlemim ve bilgim yoktur."

Çakar, evinde yapılan aramada telefonunun bulunamadığını anlatarak, gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemek yediğini, gece 01.00'de eve geldiğini, sabah polisler gelince telefonunun nerede olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.

Kendisi gözaltındayken avukatının kıyafet getirmek amacıyla evine girdiğinde arabasının yanında cep telefonunu kırık halde bulduğunu belirten Çakar, "Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil." beyanında bulundu.

Çakar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.