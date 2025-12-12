Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı
Bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Çakar daha önce de benzer bir sağlık problemi yaşamış, adli süreci ertelenmişti.
- Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
- Ahmet Çakar'ın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu sırada kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.
DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere yeniden emniyete götürülmüştü. Son gelişmeyle birlikte Çakar'ın sağlık durumunun tekrar ciddiyet kazandığı belirtildi.
MAHKEME SÜRECİ BEKLEMEDE
Tedavisi tamamlandıktan sonra Ahmet Çakar'ın yeniden adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı.