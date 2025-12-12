Haberler

Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Ahmet Çakar, kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Çakar daha önce de benzer bir sağlık problemi yaşamış, adli süreci ertelenmişti.

  • Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
  • Ahmet Çakar'ın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu sırada kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere yeniden emniyete götürülmüştü. Son gelişmeyle birlikte Çakar'ın sağlık durumunun tekrar ciddiyet kazandığı belirtildi.

MAHKEME SÜRECİ BEKLEMEDE

Tedavisi tamamlandıktan sonra Ahmet Çakar'ın yeniden adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title