Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu sırada kalp krizi şüphesiyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ahmet Çakar, aynı soruşturma kapsamında daha önce de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere yeniden emniyete götürülmüştü. Son gelişmeyle birlikte Çakar'ın sağlık durumunun tekrar ciddiyet kazandığı belirtildi.

MAHKEME SÜRECİ BEKLEMEDE

Tedavisi tamamlandıktan sonra Ahmet Çakar'ın yeniden adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumu nedeniyle kaldırıldığını, tedavisinin devam ettiğini, emniyete ise sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiğini açıklamıştı.