Ahmet Çakar: Fenerbahçe şampiyon olur

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder" dedi.

Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili de Çakar, "Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon ben öyle düşünüyorum" dedi.