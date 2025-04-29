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Ahmet Çakar: Fenerbahçe şampiyon olur

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Çakar'a göre, Galatasaray sezonu 88 puanla, Fenerbahçe ise 90 puanla tamamlayacak. Çakar'ın tahminine göre Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni şampiyonu olacak.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder" dedi.

Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili de Çakar, "Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon ben öyle düşünüyorum" dedi.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe şampiyon olur
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Bir FBli olarak GS. ın kalan maçların hepsini kazanacağını, FBnin ise bilakis daha çok puan kaybedeceğini düşünüyorum. Yani ben inanmıyorum, sen ne gördün de neye inandın . FB, de öyle bir kapasite yok.

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Çakar sen kendini avut, GALATASARAY şampiyon olur, üstüne birde sana Ç A K A R

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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Rüyasında kıcı açıkta kalmış olabilir

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Haber YorumlarıLuton Town:

kırmızı kar yağar diyor yani

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Haber YorumlarıVolkan Şahin:

valla bu takımlar varken gs gol bile yerse süpriz olur kalan maçlarda

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Haber YorumlarıBülent Sedef:

canım hocam gene YA TUTARSA yapmış :)

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Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

bir FENERBAHÇE Li olarak Galatasaray elini kolunu sallaya sallaya şampiyon olur diyorum.

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Haber YorumlarıEr Di :

son düzlükte vites arttıran Galatasaray var. Absürt bir durum olmazsa tüm maçları kazanır. Koşarak gidiyor Şampiyonluğa.

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Haber YorumlarıDüsünür:

Hmmm. Ok

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Haber Yorumlarıtolgn:

dünya futbolu satılmş! bunlar heyecan yapıyor milleti bağlamak icin bahise. hepsi bu oyunun parcası

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