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Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum

Ahmet Çakar ekibini fena bombaladı: Alayınızdan nefret ediyorum
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Annesi hastalanan ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Beyaz TV ve Beyaz Futbol programına ağır eleştirilerde bulundu. Çakar, annesinin rahatsızlanması sonrası kendisini arayıp geçmiş olsun demeyen Beyaz TV'ye tepki gösterdi ve "Hepinizden nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Annesi rahatsızlanan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Beyaz TV ve Beyaz Futbol için çok ağır ifadeler kullandı.

Pazartesi günü annesi rahatsızlanan ve Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programındaki yayını apar topar iptal eden Ahmet Çakar sabaha karşı sosyal medya hesabından çok sert açıklamalar yaptı. Çakar, pazartesi annesinin rahatsızlandığını söyleyerek akşamki canlı yayına katılamayacağını açıklamıştı.

Sosyal medyadan binlerce geçmiş olsun mesajı alan Ahmet Çakar yıllardır çalıştığı Beyaz TV'den kimsenin kendisini aramamasına isyan etti.

Annesinin rahatsızlığını ifade eden Çakar, "Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90... Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne Beyaz TV'den ne de Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol'dan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi. Benim için artık Beyaz TV sıradandır. Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

"ALAYINIZDAN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Çakar, "Ne genel müdür ne reklam müdürü ne de başkası... Alayınızdan nefret ediyorum. Hiç yakıştı mı? Ağabeyinizin annesi ölüm döşeğinde, sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz. Bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak. Yazıklar olsun, utanın" dedi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Demekki seninde gördüğün gibi toplumda hiç bir kıymeti harbiyen yok her şey şov her şey duygusal!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıCasus:

bugün böyle yarın sarmaş dolaş olursunuz! Reyting uğruna her haltı işliyorsunuz!

Yorum Beğen2
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