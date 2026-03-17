Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Ahmet Çakar'ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Ünlü yorumcunun iddialı sözleri tartışma yarattı.

"LIVERPOOL 7-8 GOL ATAR"

Ahmet Çakar, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede Liverpool'un Galatasaray karşısında çok farklı bir galibiyet alacağını öne sürdü. Çakar, İngiliz ekibinin 7-8 gol atabileceğini iddia etti.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield'da bu avantajı korumaya çalışacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ahmet Çakar'ın bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar iddiayı abartılı bulurken, bazıları Liverpool'un gücüne dikkat çekti.

GÖZLER RÖVANŞTA

Tartışmaların ardından gözler şimdi Anfield'da oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşmanın sonucu, Çakar'ın iddialarını da test edecek.