Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Ahmet Çakar'ın iddialı yorumları tartışma yarattı. Çakar, İngiliz ekibinin Galatasaray'a karşı 7-8 gol atabileceğini iddia etti.

"LIVERPOOL 7-8 GOL ATAR"

Ahmet Çakar, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede Liverpool'un Galatasaray karşısında çok farklı bir galibiyet alacağını öne sürdü. Çakar, İngiliz ekibinin 7-8 gol atabileceğini iddia etti.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield'da bu avantajı korumaya çalışacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ahmet Çakar'ın bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar iddiayı abartılı bulurken, bazıları Liverpool'un gücüne dikkat çekti.

GÖZLER RÖVANŞTA

Tartışmaların ardından gözler şimdi Anfield'da oynanacak mücadeleye çevrildi. Karşılaşmanın sonucu, Çakar'ın iddialarını da test edecek.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTunahan Ender:

Gs fark yiyecek maalesef gerçek bu tüm Gs lılar psikolojik olarak buna hazırlanmalı Liverpool çok aşırı bileniyor

Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

ders çıkarmıyorsun ilk maçta bu laflarını sana gs yedirdi gene yedirecek sen gs yi bjk ya da fenerle karıştırma

Haber YorumlarıVeysel Erol:

Beşiktaştı 8 yiyen bu Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray...

Haber YorumlarıFırat Uçar:

Ahmet çakar ağır galatasaraylıdır ve totemcidir ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

