Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın retro forma tanıtımı için paylaştığı videoda Fatih Terim'in fotoğrafının bir parmak tarafından kapatılıp daha sonra yeniden paylaşılması ile ilgili konuşarak çarpıcı bir iddiada bulundu.

''GALATASARAY KASTEN YAPTI''

Galatasaray'ın bu olayı kasten yaptığı iddia eden Ahmet Çakar, ''Yemeyin bunları, pazarlama tekniği. Kasten Fatih Terim'in yüzü kapatılıyor. Galatasaray taraftarı ayağa kalkıyor 30 milyon. Sonra 'pardon' diyorlar. Fatih Terim'in fotoğrafını koyuyorlar. Ne öğrenmiş oldu Türk toplumu ve Galatasaray? Yeni forması çıkıyor. Ah be dünya… Reklam yaptılar. Eski nostaljik formaların basılması, bundan daha güzel reklam olamaz.'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, 1980-81 sezonunda kullanılan armasız formayı yeniden tasarlayıp satışa sundu. O dönemde takım kaptanı olan Fatih Terim'in de yer aldığı bir fotoğrafta, Fatih Terim'in görüntüsünün bir parmak ile kapatıldığı anlar taraftarın dikkatini çekti. Galatasaray taraftarının Fatih Terim'in görüntüsünün kapatılmasına sosyal medyadan büyük bir tepki göstermesiyle, mevcut görüntü silinip, Fatih Terim'in görünür olduğu haliyle yeniden paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, Fatih Terim'in yüzünün açık olduğu ve "1974'ten bu yana, efsanemizle gönül bağımız sonsuza dek... " ifadelerininkullanıldığı görüldü.