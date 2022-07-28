Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratına ilişkin bomba iddia: UEFA acil koduyla toplandı - Haberler

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratına ilişkin bomba iddia: UEFA acil koduyla toplandı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekti. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu tezahürat sonrası UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ve sarı-lacivertlilerin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.

"PUTİN TEZAHÜRATI BÜYÜK SIKINTI YARATACAK"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratına ilişkin bomba iddia: UEFA acil koduyla toplandı

"TÜM ZAMANLARIN EN VAHİM TEZAHÜRATI"

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Vladimir Putin Ahmet Çakar Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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