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Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti

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Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak olan AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti. Çakar, "AZ Alkmaar kazanır. Handikaplı kazanır. Yani AZ Alkmaar en az 2 farkla galip gelir" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. AFAS Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 23.00.

"AZ ALKMAAR FARKLI KAZANIR"

İki takım daha önce lig aşamasında da Hollanda'da karşılaşmış ve maç 1-1 sonuçlanmıştı. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, bu maçın sonucuyla ilgili tahminini Beyaz TV'deki programda tahmin etti. Çakar, "AZ Alkmaar kazanır. Handikaplı kazanır. Yani AZ Alkmaar en az 2 farkla galip gelir" dedi.

Ahmet Çakar AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Tabi kazanır orası Türkiyemi oyun tyapacaklar film yapacaklar şampiyon olacaklar orada yapı yok yapının sahibi pensilvanyada öldü

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

galatasaray'ın taklacı sahtekarları var ..her yolu dener bu arsızlar

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Tutankamon hoca cahili orası Türkiye değil madem öyleyse senin fenevin veya senin jeken niye GS nin gerisinde kaldı? Sizdeki mantığa bakınca ülkenin neden gelişmediğini daha iyi anlıyoruz... ;)

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Haber YorumlarıValorant null:

Fenere 3-1 atmışlardı. Ama Gs fener değil

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

2-4 yaz kızım

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Muslera,Jakobs, Carlos Cuesta, Abdulkerim, Barış Alper (sağ bek) , Gabriel sara, Kaan Ayhan (orta saha), Yunus Akgün, Sallai, Mertens, Morata. Bu şekilde 4-2-3-1 dizilişinde oynarsa Galatasaray 2-1 yener diye düşünüyorum. Galatasaray 4 lü savunma oynamak zorunda mutlaka çünkü Osimhen cezalı. Osimhen,davinson, Torreira yok ondan bunları yazmadım.

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Haber Yorumlarımetinmert06:

kazansın da görelim bakalım sayın çakar

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Haber YorumlarıMehmet Çarşıbaşı:

neyin ne olacağını sadece Allah bilir

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu adam surekli boş dolu birşeyler sıkar hele haber olduğunu falan görünce bunları habire sürdürür çünkü işi gündemde olmak ve oradan yolunu bulmak sizlerde hiç bir haber değeri olmayan bu sıkmaları buralara taşırsınız mesela muhammet yakut diye biri var int te turizm bakanı ile ilgili müthiş açıklamalar yapıyor duyum diye yayınlayın mesela haber o dur kolpacı ahmetin şovları kimsenin ilgisini çekmez

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sen de kına yakacan ellaam....

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