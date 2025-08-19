Ahmet Buğra Kısa, Yıldız Erkekler Milli Takım Kampına Davet Edildi

Bilecikli judocu Ahmet Buğra Kısa, antrenörü Serkan Can ile birlikte Konya'da düzenlenen Yıldız Erkekler Milli Takım kampına katıldı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuya ve antrenörüne başarılar diledi.

Bilecikli judocu Ahmet Buğra Kısa, Konya'da düzenlenen Yıldız Erkekler Milli Takım kampına davet edildi.

Bilecikli judocu Ahmet Buğra Kısa, antrenörü Serkan Can ile birlikte Konya'da düzenlenen Yıldız Erkekler Milli Takım kampına katıldı. Kamp sürecini iyi değerlendirerek iyi sonuçların alınması temenni eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir "Sporcumuz Ahmet Buğra Kısa ve antrenörümüz Serkan Can'ı gönülden tebrik ediyor, milli forma altında gösterecekleri performansla bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi. - BİLECİK

