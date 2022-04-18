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Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu

Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcu Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu oldu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılan Düzceli sporcu Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası, 55 ilden 320 sporcunun katılımıyla Sivas'ta bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı. Tekvando antrenörü Kemal Yolay eşliğinde müsabakalara katılan Düzceli sporcu Ahmet Bidanok, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şampiyon Bidanok'u tebrik etti. - DÜZCE

Ahmet Bidanok Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası, Taha Akgül, Türkiye, Sivas, Spor, Haberler

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