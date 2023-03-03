Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oluyor

Seçime gitme kararı alan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa etmesinin ardından, yerine geçecek isim netlik kazanmaya başladı. Bordo-mavililerin ikinci başkanı Ertuğrul Doğan'ın seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor. Doğan, seçime kadar olan süreçte de tüzük gereği kulüp başkanı olarak görev yapacak.

5 yıldır Trabzonspor'un başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti. Ağaoğlu'nun yerine kimin geçeceği merak konusu olurken, tek bir isim ön plana çıkıyor.

TEK ADAY OLARAK SEÇİME GİRECEK

Trabzonspor İkinci Başkanı Ertuğrul Doğan, seçime kadar tüzük gereği kulüp başkanlığını yapacak. Doğan'ın gerçekleştirilecek başkanlık seçimine de tek aday olarak girmesi bekleniyor.

SEÇİM NE ZAMAN?

Trabzonspor'dan başkanlık seçiminin ne zaman olacağı ile ilgili açıklamada, "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 ? 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.

Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan önderliğindeki Oltan & Köleoğlu Enerji Şirketi, 2018 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi Projelerini tamamladı.

8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, İkinci Başkan olarak görevini yürütmektedir.