Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan ve bu sezon 3 lig maçında forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu, Samsunspor'un radarına girdi. 25 yaşındaki futbolcunun, düzenli oynama şansı bulmak için Samsunspor'a transfer olabileceği belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde sürpriz bir ismi listesine ekledi. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.
FORMA ŞANSI BULAMADI
25 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılıların oynadığı 3 lig maçında da forma şansı bulamadı. Düzenli süre almak isteyen Kutucu için Samsunspor'un devreye girdiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı. Ahmed Kutucu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.