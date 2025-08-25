Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, transferde sürpriz bir ismi listesine ekledi. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

25 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılıların oynadığı 3 lig maçında da forma şansı bulamadı. Düzenli süre almak isteyen Kutucu için Samsunspor'un devreye girdiği ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı. Ahmed Kutucu'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Ahmed Kutucu geçtiğimiz kış transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da şu ana dek beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 18 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol kaydetti.