Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor'u 1-0 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 6. haftası'nda Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Çorum Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
30. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Ahmet İlhan Özek meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
40. dakikada Odishe Roshi'nin şutu auta gitti.
57. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dino'nun şutunu kaleci Ali Türkan çıkardı.
63. dakikada Dino'nun kafa vuruşunu kaleci Ali Türkan çıkardı, direğe çarpan top kornere gitti.
77. dakikada Hasan Kaya'ya faul yapan Nalepa sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal eden Fatih Tokail, Nalepa'ya kırmızı kart gösterdi.
Hakemler, Fatih Tokail, Buğracan Semercioğlu, Egemen Savran
Çorum FK: Ali Türkan, Inainfe Michael Ologo, Zargo Toure, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Ahmet İlhan Özek (Gökhan Karadeniz dk. 86, Suat Kaya (Geraldo dk. 61), Micha Jan Nalepa, Murat Yıldırım (Atakan Akkaynak dk. 61), Atakan Cangöz, Eren Aydın (Berkay Can Değirmencioğlu dk.83)
Yedekler: Hüseyin, Kerem, Verheijdt, Adem, Ozan, Süleyman
Teknik Direktör: Tahsin Tam
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Rajko Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım, Sinan Kurt (Murat Akpınar dk. 87), Dino Ndlovu (Yanathan Del Valle dk. 73), Hasan Kılıç, Odishe Roshi, Mikail Okyar (N. Simon dk.83), Kabongo Kasongo
Yedekler: İbrahim, Ali, Bülent, Burak, Berat, Umut
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 30 pen.) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk (Çorum FK), Erdi Dikmen, Del Valle (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Nalepa (dk. 77) (Çorum FK) - ÇORUM