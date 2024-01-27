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Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Lundqvist ve Geraldo'nun attığı gollerle takımlar birer puan aldı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 68 Ozan Sol), Atakan Akkaynak (Dk. 83 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 87 Hakan Barış), Geraldo (Dk. 87 Verheydt), Erkan Kaş, Ahmet Sağat (Dk. 68 Eren Aydın)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Heliton, Traore (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız, İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 68 Messaoudi), Doğan Erdoğan (Dk. 19 Dennis), Mamah (Dk. 86 İzzet Malak), Yalçın Kayan (Dk. 85 Atınç Nukan), Ogün Bayrak

Goller: Dk. 46 Lundqvist (Göztepe), Dk. 53 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Traore, Dk. 53 Mamah, Dk. 56 Dennis, Dk. 90 İsmail Köybaşı (Göztepe)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

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