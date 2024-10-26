Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği'ni Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Arif Dilmeç
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kasongo (Dk. 70 Verheydt), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 89 Eren Karadağ), Boudjemaa (Dk. 70 Tunahan Ergül), Mehmet Tayfun Dingil, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 27 Suat Kaya-Dk. 89 Amar Catic)
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 64 Yatabare), Etebo (Dk. 65 Nalepa), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 49 Amilton), Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Çağrı Fedai), Zuzek, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 78 Aosman), Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 62 Suat Kaya (Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 73 Mikail Okyar, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu ( Gençlerbirliği ), Dk. 81 Verheydt, Dk. 89 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.