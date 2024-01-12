AGÜ Öğrencisi Alptekin Canözkan Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda birinci oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alptekin Canözkan, 25 yaş altı Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası üç bant kategorisinde birinci oldu.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Federasyon Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve toplam 21 sporcunun katıldığı Gençler üç bant bilardo kategorisinde genel klasman şampiyonu olan Canözkan, aynı zamanda 2023 yılını da Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak tamamladı.

Canözkan, ayrıca bu yıl nisan ayında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, şampiyon Canözkan'ı makamında kabul ederek, kutladı.