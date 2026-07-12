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Ağrılı judocular Mardin'deki yarı final biletini aldı

Ağrılı judocular Mardin'deki yarı final biletini aldı
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Ağrılı judocular, Bingöl'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda derece alarak yarı finale yükseldi. Sporcular, Mardin'de yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Ağrılı judocular, Bingöl'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakaları'nda elde ettikleri derecelerle yarı finale yükseldi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Ağrılı sporcular önemli başarılara imza attı.

Müsabakalarda 55 kilogram kategorisinde Muhammed Tayyip Aykut birinci olurken, 50 kilogramda Muhammed Saki Kasar, 40 kilogramda Elif Daşdemir, 44 kilogramda Hayrunnisa Çoşkun ve 78 kilogramda Hira Nur Taşdemir ikinci sırada yer aldı.

Elde ettikleri derecelerle sporcular, 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Açıklamada, Bingöl'deki organizasyonda başarılı sonuçlar alan sporcular ile antrenörleri tebrik edilerek, Mardin'de yapılacak yarı final müsabakalarında başarı dileğinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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