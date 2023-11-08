Ağrılı bedensel engelli sporcu dünya üçüncüsü olarak karşılandı

İspanya'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye kategorisinde dünya üçüncüsü olan Ağrılı bedensel engelli milli sporcu Muhammed Ali Bulgay, memleketi Ağrı'da çiçeklerle karşılandı.

31 Ekim - 5 Kasım 2023 tarihleri arasında İspanya'da yapılan şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Bulgay, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Şube Müdürü Turan Tunç ve antrenörü Çetin Demir tarafından karşılandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Din, "Bu tür başarıların daha çok gelmesi için imkanlarımız doğrultusunda sporcularımıza maddi ve manevi desteklerimiz her zaman olacaktır. Başarılı sporcumuz Muhammed Ali'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. Din, Bulgay'a altın ile ödüllendirdi.

Bulgay ise, "Bana bu süreçte sürekli destek olan antrenörümüz Çetin Demir'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sayın Fedai Din'e çok teşekkür ederim. İnşallah ülkeme şampiyonluk kupasını da getireceğim." dedi. Bulgay, kurum personelleri tarafından alkışlarla karşılandı. - AĞRI