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Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Kadın Futbol Takımı'nı destekledi

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Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Van İki Nisan Şengençler Spor futbol müsabakasını tribünden izledi. Müsabaka öncesi sporculara başarılar dileyen Neslihan Gül Koç, takımın 5-0'lık galibiyetini kutladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup 6'ıncı hafta müsabakasında karşı karşıya gelen, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Van İki Nisan Şengençler Spor futbol müsabakasını tribünden izledi.

Müsabaka öncesi Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, sporculara tek tek sarılarak müsabakada başarılar diledi.

Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda oynanan Kadınlar 3. lig müsabakasında etkili başlayan ev sahibi takım, oyun süresince müsabakayı kontrol altında tutmasını bilerek müsabakadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.

Müsabaka sonunda açıklama yapan takım kaptanı Kader Şimşek, "Öncelikle maçımızı izlemeye gelerek bizlere destek veren Valimiz Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç hanımefendiye şahsım ve takımım adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maç ile ilgili konuşmam gerekirse müsabaka boyunca oyunu kontrolümüzde tuttuk. Çok şükür sonuçta istediğimiz gibi oldu. Bu galibiyeti maçımızı izlemeye gelerek bizlere destek olan Neslihan Gül Koç hanımefendiye armağan ediyoruz. Bu sezon inşallah emeklerimizin karşılığı alarak 2. Ligi çıkıp şampiyonluk kupasını da ilimize getireceğiz. Tüm iş insanlarımızı takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Müsabakayı Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp'te izledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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