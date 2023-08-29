Ağrı'nın ilk Jiu Jitsu sporcusu Hüseyin Taşdemir Milli Takım'a seçildi

Ağrı'nın ilk ve tek Jiu Jitsu sporcusu Hüseyin Taşdemir, Türkiye 1'inci Ferdi Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 2'nci olarak Milli Takım'a seçildi. Taşdemir, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Ağrı'nın ilk ve tek Jiu Jitsu sporcusu Hüseyin Taşdemir, Türkiye 1'inci Ferdi Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 2'nci olarak Milli Takım'a seçildi.

23-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen şampiyonaya Ağrı'dan katılan tek sporcu olan Taşdemir, 85 kiloda mücadele etti. Şampiyonada 81 ilden 500'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda finale yükselen Taşdemir, finalde Gaziantepli rakibi Sezer Ateş'e yenilerek ikincilik elde etti. Elde ettiği başarıyla Milli Takım'a seçilen ve Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etme hakkı kazanan Taşdemir, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Din, Taşdemir'i tebrik ederek, "Ağrımızın ilk ve tek Jiu Jitsu sporcusu olan Hüseyin kardeşimiz, gösterdiği performansla bizleri gururlandırdı. Milli Takım'a seçilerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olması bizim için büyük bir onur. Kendisine başarılar diliyoruz." dedi.

Taşdemir de Milli Formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bana destek olan İl Müdürümüz Fedai Din'e çok minnettarım. İnşallah Milli Takım'da da başarılı olup Ağrımızın adını duyuracağım." diye konuştu. - AĞRI