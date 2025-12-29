Haberler

Kar ve soğuğa rağmen Ağrı Kadın Futbol Takımı'ndan 4 gollü galibiyet

Güncelleme:
TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen Kahramanmaraş Anadolu Spor Kadın Futbol Takımı'nı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ağrı Kadın Futbol Takımı, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor Kadın Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

Ağrı'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı karla kaplandı. Maçın oynanabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak koordinesinde sabah erken saatlerde başlatılan çalışmalarla saha zemnindeki kar kütlesi temizlendi. Yaklaşık 3 saat gecikmeli başlayan karşılaşma, olumsuz hava şartlarına rağmen oynandı.

Kar yağışının ardından etkisini artıran dondurucu soğuk, futbolcuları zorladı. Karşılaşma boyunca sahadaki oyuncular kadar yedek kulübesindeki futbolcular da soğuktan korunmak için battaniyelere sarıldı. Zorlu hava şartlarında oynanan mücadelede ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Ağrı Kadın Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri İrem, Esma, Müjde ve Hasret (penaltıdan) kaydetti. Konuk ekip Kahramanmaraş Anadolu Spor Kadın Futbol Takımı'nın tek golü ise birinci yarıda geldi.

Karşılaşmayı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ve Ağrı 1970 Spor Kulübü Asbaşkanı Tekin Yuşan tribünden takip etti.

Maçın ardından açıklamada bulunan Ağrı Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Önder Tunay, zorlu şartlara rağmen sahada mücadeleyi bırakmayan futbolcularını tebrik etti. Tunay, hava koşullarının oyunu zorlaştırdığını ancak takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Futbolcular ise karşılaşma sonrası yaptıkları açıklamada, havanın çok soğuk olduğunu ancak sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
