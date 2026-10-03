Haberler

Ağrı Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig hedefiyle hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig hedefiyle hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde 2026-2027 sezonunda 1. Lig'e yükselme hedefiyle hazırlanıyor. Vali Önder Bozkurt'un desteğiyle teknik direktör Önder Tunay yönetiminde sürdürülen antrenmanlarda takım, kadrosunu yeni transferlerle güçlendiriyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un destekleriyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonunda 1. Lig'e yükselme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Önder Tunay yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yeni sezon öncesinde kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Sezon öncesi kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Ağrı Kadın Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yoğun tempoda hazırlanan futbolcular, yeni sezonda başarılı sonuçlar alarak 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Önder Tunay, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kadroyu yeni transferlerle güçlendirdiklerini belirten Tunay, "Yeni sezon hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Takımımızı güçlendirmek için transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performansından memnunuz." dedi.

Vali Önder Bozkurt'un kadın futbol takımına verdiği desteğin sezon hazırlıklarının sürdürülmesinde önemli olduğunu ifade eden Tunay, "Sayın Valimiz Önder Bozkurt'un takımımıza verdiği destek sayesinde 2026-2027 sezonunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu desteği sahada en iyi şekilde karşılamak istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek. Futbolcularımızla birlikte bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

Hazırlıklarını sezon başlangıcına kadar sürdüreceklerini aktaran Tunay, "Ağrı'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Oyuncularımızla birlikte hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Sayın Valimiz Önder Bozkurt'a kadın futboluna ve takımımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntüler sonra 6 kişi hemen tutuklandı
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu