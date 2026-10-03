Ağrı Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi 1. Lig hedefiyle hazırlanıyor

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Ağrı Valisi Önder Bozkurt'un destekleriyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadelesini sürdüren Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonunda 1. Lig'e yükselme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Lütfi Yiyenoğlu Şehir Stadyumu'nda Teknik Direktör Önder Tunay yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, yeni sezon öncesinde kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Sezon öncesi kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Ağrı Kadın Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Yoğun tempoda hazırlanan futbolcular, yeni sezonda başarılı sonuçlar alarak 1. Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Önder Tunay, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Kadroyu yeni transferlerle güçlendirdiklerini belirten Tunay, "Yeni sezon hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Takımımızı güçlendirmek için transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlardaki performansından memnunuz." dedi.

Vali Önder Bozkurt'un kadın futbol takımına verdiği desteğin sezon hazırlıklarının sürdürülmesinde önemli olduğunu ifade eden Tunay, "Sayın Valimiz Önder Bozkurt'un takımımıza verdiği destek sayesinde 2026-2027 sezonunda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu desteği sahada en iyi şekilde karşılamak istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek. Futbolcularımızla birlikte bunun için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.

Hazırlıklarını sezon başlangıcına kadar sürdüreceklerini aktaran Tunay, "Ağrı'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Oyuncularımızla birlikte hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Sayın Valimiz Önder Bozkurt'a kadın futboluna ve takımımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı