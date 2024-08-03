Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor salonunda restorasyon çalışması başlattı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin ve vatandaşların spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla 2500 kişilik spor salonunda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, spor salonunda incelemelerde bulunarak, Spor Hizmetleri ve Yatırım İşletmeler Şube Müdürü Cemil Budak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelebi, yapılan restorasyonda zemin, soyunma odaları ve tribünlerin başta olmak üzere birçok bölgenin yenilendiğini belirtti.

Çelebi, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için bu tür yatırımlara önem veriyoruz. 2500 kişilik spor salonumuzun yenilenmesiyle birlikte, hem sporun yaygınlaşmasına hem de şehrimizin spor turizmine olan katkısının artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağız" dedi. - AĞRI