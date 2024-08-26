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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzaklaşmasını sağlamak için etkinlik düzenledi

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin sosyal medya ve teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenledi. Etkinlikte gençler çeşitli spor aktiviteleri yaparak birbirleriyle kaynaştı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlerin sosyal medya ve teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi.

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte gençler, çeşitli spor aktiviteleri yaptı ve birbirleriyle sohbet etti. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin sosyal medya bağımlılığının günümüzün önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesinin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu vurgulayan Çelebi, "Gençlerimizi sanal dünyadan gerçek hayata kazandırmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Bu etkinlikle gençlerimiz hem eğleniyor hem de birbirleriyle kaynaşıyor. Aynı zamanda sportif aktivitelerle sağlıklı bir yaşam sürmelerinin önemini de kavrıyorlar. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.

Etkinliğe katılan gençler ise bu tür organizasyonların kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, sosyal medya yerine doğayla iç içe olmaktan ve yeni arkadaşlıklar kurmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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