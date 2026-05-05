Ağrı Dağı'nda ilk kez düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle Ağrı Dağı'nda ilk kez düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği'nde tanıtım toplantısına, Vali Önder Bozkurt, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ile TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.

Ağrı Dağı başta olmak üzere Ağrı'nın coğrafi özelliklerini yansıtan video gösterisiyle başlayan toplantıda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, "İnşallah 3-5 Temmuz tarihlerinde yarışın ilk etabı Ağrı merkezde, ikinci etabı meşhur Diyadin Kanyonu, üçüncü etabı da Tendürek ve Ağrı Dağı güzergahlarımız olacak. İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz." dedi.

Enduro sporunda dayanıklılığın esas olduğunu belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu sporun Ağrı kısmında hem ulusal ve hem uluslararası tanıtımı yapacağız. Turizme çok büyük katkıları olacak. Ağrı'mıza gelen ziyaretçiler buranın sosyal ve kültürel yapısını daha yakından tanıyacaklar. Ağrı'nın güzel coğrafyasını yakından görmüş olacaklar ve kültürel bir etkileşim olacak. Özellikle motosiklete ilgi duyan gençleri de bu vesileyle spora kazandırmış olacağız. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgemizde, ilimizde çok önemli çalışmaları icra ediyoruz. Onlardan bir tanesi de tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası. Bu hale gelmesi kolay olmadı. Birçok kamu kurum ve kuruluşumuz, toplum kuruluşlarımızın desteklerini aldık. En başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok desteğini gördük. Türkiye Motosiklet Federasyonunun da yakın desteği ve koordinesiyle inşallah başarmış olacağız. İnşallah kazasız belasız bu yarışmamızı Ağrı'da tamamlayacağız."

Baysan: "Her sene şampiyonanın bir ayağını Ağrı'da gerçekleştireceğiz"

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan da "Yarış 3 etaplı olacak, Ağrı'da bir ilk olacak. Bundan sonra da her sene Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın bir ayağını Ağrı'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de federasyon olarak "Spor turizmin geleceğidir" mottosuyla Türkiye'nin her coğrafyasında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yarışı Ağrı'da ve Doğu Anadolu'da ilk kez düzenleyeceğiz, inşallah bundan sonra geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Dünya spor turizmi payından maalesef Türkiye, sadece yüzde birini alabiliyor. Bizler de bu pastadan bütün şehirlerimizin farklı ekstrem spor organizasyonlarıyla pay almasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağrı'da enduro yarışçıları, 3-5 Temmuz tarihlerinde yemyeşil bitki örtüsüne sahip dik yamaçlarıyla Diyadin Kanyonu'nu, volkanik yapısı ve zorlu coğrafyasıyla Tendürek Dağı eteklerini, tarihi İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğuna inanılan alanı geçip Doğubayazıt rotalarını takip ederek Ağrı Dağı'nda 3200 rakımda hedefe ulaşmaya çalışacak.