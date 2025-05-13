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Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı

Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Başladı
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Ağrı'da düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 428 sporcunun katılımıyla törenle başladı. Şampiyona açılışı, Ağrı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve halk oyunları gösterisiyle gerçekleştirildi.

Ağrı'da, bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası törenle başladı.

Türkiye Boks Federasyonunca gerçekleştirilen şampiyonanın açılışı için Ağrı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Ülkenin farklı illerinden gelen 428 sporcu, bir hafta sürecek şampiyonada derece elde etmek için ringlerde yumruk sallayacak.

Programa, vali yardımcıları Recep Aydın ile Ahmet Raşit Orhan, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Elvan Demir - Spor
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