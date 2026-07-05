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Enduro şampiyonasının finali Tendürek'te "Terörsüz Türkiye" pankartıyla başladı

Enduro şampiyonasının finali Tendürek'te 'Terörsüz Türkiye' pankartıyla başladı
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Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ağrı etabında 22 ilden 121 sporcu, Diyadin Kanyonu ve Tendürek Dağı'nın zorlu parkurlarında mücadele ediyor. Yarış startı 3 bin 500 rakımda 'Terörsüz Türkiye' pankartıyla verildi.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ağrı etabında final mücadeleleri başladı. Türkiye'nin 22 ilinden gelen 121 sporcu, Diyadin Kanyonu ve Tendürek Dağı'nın zorlu parkurlarında mücadele ederken, yarışın startı 3 bin 500 rakımda "Terörsüz Türkiye" pankartıyla verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2026 yılı resmi yarış takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Ağrı etabında final heyecanı başladı. Türkiye'nin 22 farklı ilinden gelen 121 sporcu, Diyadin Kanyonu ve Tendürek Dağı'nın zorlu parkurlarında şampiyonluk için mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen organizasyonda sporcular, Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan Rize'ye kadar birçok ilden Ağrı'ya gelerek doğal parkurlarda kıyasıya yarışıyor. Şampiyona, farklı şehirlerden gelen sporcuları aynı hedef etrafında buluştururken, sporun birleştirici yönünü de ön plana çıkarıyor.

Final günü mücadeleleri, Diyadin Kanyonu'nun doğal parkurlarında başladı. Günün en dikkat çeken anlarından biri ise Tendürek Dağı'nda yaşandı. Yaklaşık 3 bin 500 rakımda gerçekleştirilen özel etap öncesinde sporcular, "Terörsüz Türkiye" pankartıyla start aldı.

Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen yarışlar, Tendürek Dağı'nın sarp etaplarında tamamlanacak. Organizasyonun, sportif rekabetin yanı sıra Ağrı'nın doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sunması ve bölgede spor turizminin gelişmesine destek olması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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