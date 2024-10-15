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Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi

Ağrı'da Cumhuriyet Bayramı İçin Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ortaokul öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva, Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın başlama vuruşuyla başladı ve öğrencilere Cumhuriyet coşkusunu yaşatmayı hedefliyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında futbol turnuvası düzenlendi. Ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın başlama vuruşuyla başladı. Turnuvaya, Taşlıçay Ak Parti İlçe Başkanı Ümit Deniz ve yönetimi de destek amacıyla katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanması planlanan futbol turnuvasında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar ödüllendirilecek. Turnuvanın, öğrencilerin spor yaparak Cumhuriyet coşkusunu yaşamalarına katkı sunması ve sportif faaliyetlerin önemine vurgu yapması amaçlanıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Etkinlik Taşlıçay Futbol Yaşam Spor

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