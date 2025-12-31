Ağrı'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Ağrı'da 2025 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan 71 sporcu ödüllendirildi.

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "2025 Yılı Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni", Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, il protokolü ile sporcular ve antrenörler katıldı.

Törende, Ağrı'yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden 71 sporcuya ödül, antrenörlere ise başarı belgeleri verildi.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Devlet olarak, gençlerin sporla buluşmasını, sağlıklı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, spor altyapımızı güçlendirmeye, tesislerimizi geliştirmeye ve gençlerimizin her alanda yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki sporda kazanılan başarılar, toplumun geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir. Bu vesileyle 2025 yılı boyunca ilimizi başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çelebi ise sporu bir yaşam biçimi haline getirerek sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda; sporun tabana yayılması, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor tesisleri ile gençlik merkezlerine katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz." diye konuştu.