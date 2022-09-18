Ağır sıkletle, Türkiye A Milli Güreş Takımı'ndan Dünya Şampiyonası'nda bir ilk

Türkiye A Milli Güreş Takımı, Sırbistan'da organize edilen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4'ü altın olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye A Milli Güreş Takımı, Sırbistan'da organize edilen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 4'ü altın olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Türkiye ; Yasemin Adar, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile kazandığı altın madalyalarla ağır sıkletlerin hepsinde şampiyon olarak ülke adına bunu ilk kez başardı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası son gününde erkekler serbest stilde mindere çıkan milli güreşçi Mücahit Çelik, 97 kilo repesaj müsabakasında teknik üstünlükle kaybetti.

Milliler, 9 gün süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Grekoromen Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş madalya alarak, 125 puanla şampiyon oldu. Türkiye, grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning şehrinde organize eden Dünya Şampiyonası'nda takım halinde ilk sırada yer almıştı.

Serbest kadın, erkek ve grekoromen ağır sıkletlerde Türkiye tarihi bir başarı kazandı. Dünya kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül altın madalyanın sahibi oldu. A Milli Güreş Takımı böylece Dünya Şampiyonası'nda ağır sıkletlerin hepsinde şampiyon olarak ülke adına bir ilke imza attı.

RIZA KAYAALP, 5. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYAN İLK TÜRK GÜREŞÇİ OLDU

Grekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalya aldı. Rıza Kayaalp, 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz yıl Norveç'in Oslo şehrinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Burhan Akbudak kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederken, grekoromen stilde ayrıca 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz, üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

YASEMİN ADAR YİĞİT, 2. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Kadın güreşinde Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdıran Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu Sırbistan'da kazandı. Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 mağlup eden Yasemin, daha önce 2017 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti. Milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna almıştı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3. olan Yasemin Adar Yiğit, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

TAHA AKGÜL'DEN 3. DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül de kariyerinde 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Akgül daha önce 2014 (Taşken) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

OSLO VE NUR SULTAN'DA 4 MADALYA ALMIŞTI

Sırbistan'da 4 altın madalya alan Türkiye, 2015 Las Vegas ve 2017 Paris'te 3'er altın madalya almıştı. Türkiye, İstanbul'da 1957 yılında serbest stilde yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanmıştı. Oslo'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya sahibi olmuştu. Milliler, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan 2019 Dünya Şampiyonası'ndan ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)