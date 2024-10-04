Üye Girişi
Haberler

Ağır Sıklet Şampiyonu Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde

Ağır Sıklet Şampiyonu Mahmoud Charr, Dünya Şampiyonluğu İçin Ringde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli boksör Mahmoud Charr, 7 Aralık'ta Bulgaristan'ın Sofya kentinde dünya şampiyonluk maçı yapacak. Daha önce kazandığı WBA kemerini yeniden alabilmek için hazırlıklarını tamamlayan Charr, rakibi Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacak.

Ağır Sıklet Dünya şampiyonu Suriyeli Mahmoud Charr, 7 Aralık Cumartesi gecesi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkacak.

2017 yılında WBA dünya şampiyonluğunu kazanan Mahmoud Charr, o dönemden sonra Amerikalı ünlü boks menajeri Don King, ile mahkemelik olmuş ve boks dünyasından bir süre uzak kalmıştı. Davayı kazanmasının ardından yeniden ringlere dönen sporcu kaybettiği bu zamanı yeniden doldurabilmek için dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Bulgar Kubrat Pulev'e karşı

dünya şampiyonluğu için eldiven giyecek. WBA (Dünya Boks Birliği) kemerini ikinci kez beline takmak için var gücüyle mücadele vereceğini belirten Türkiye hayranı Mahmoud Charr, "Ben bir Osmanlı savaşçısıyım" diyerek, bir maçı öncesi Osmanlı savaşçılarının kıyafetlerini giyerek ringe çıkmıştı.

Bulgaristan'da düzenlenen basın toplantısında rakibiyle göz göze gelen Suriyeli sporcuyu promotörü Erol Ceylan da yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten Mahmoud Charr, "Bu karşılaşma çok çetin geçecek fakat kazanan ben olacağım" dedi.

Öte yandan sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise kemeri Mahmoud Charr'ın daha önce kazandığını belirterek, "Bu kemeri daha önce Muhammed Ali 13 kez ve Mike Tyson ise 11 kez kazanarak beline takmıştı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Aralık Sofya Dünya Olay Spor

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Libero ne demek, Smaçör ne demek, Pivot ne demek, Santrfor ne demek? Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Melbourne'dadır? Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur? Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? FIFA İsrail'i men etti mi? FIFA Ekim ayı İsrail kararı toplantısı ne zaman? Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi? Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL! 14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleri .. Araç gereç nasıl yazılır? "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?
title